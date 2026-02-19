La marineria sul porto canale | Annunci su progetti a lungo termine ma zero azioni per le urgenze quotidiane

La marineria del porto canale denuncia che, nonostante gli annunci sui progetti a lungo termine, non sono stati presi provvedimenti per le emergenze quotidiane. La causa di questa situazione risiede nella mancanza di interventi concreti per riparare le strutture danneggiate e migliorare la sicurezza degli operai. I lavoratori sottolineano come le promesse rimangano parole vuote, mentre le criticità si accumulano. La tensione tra marineria e politica cresce, alimentando le preoccupazioni sulla gestione del porto. La situazione rimane critica e richiede interventi immediati.

Una buona notizia quella del porto canale, ma non basta a placare le polemiche e la marineria torna ad attaccare la politica. Lo fa ancora una volta Doriano Camplone, presidente dell’associazione Mimmo Grosso denunciando “un metodo politico che privilegia sistematicamente gli annunci a lungo termine rispetto alle urgenze quotidiane degli operatori”. Un sì importante, ma in prospettiva perché progetti lunghi da realizzare, mentre niente, ed è questo il punto su cui fa leva Camplone, si starebbe facendo per risolvere quelli che sono i problemi quotidiani che la marineria pescarese si trova a vivere e cioè i problemi del mercato ittico (vecchio e nuovo) e quelli legati al dragaggio per cui ad oggi, nonostante un’attività partita a settembre, ricorda ancora una volta il presidente dell’associazione che è voce degli armatori, continua a essere rischioso entrare e uscire dal porto canale a causa dell’insabbiamento.🔗 Leggi su Ilpescara.it

