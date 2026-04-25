Giorgio Chiellini ha espresso apprezzamento per Zlatan Ibrahimovic, definendolo un fuoriclasse. Ha inoltre parlato del Milan, condividendo alcune considerazioni sulla squadra e sul suo attuale rendimento. Le sue parole si sono concentrate su la carriera e le qualità del giocatore svedese, oltre a fornire un’analisi sulla situazione del club milanese. La discussione si è concentrata su aspetti tecnici e sulla presenza in campo di Ibrahimovic.

Giorgio Chiellini, ex calciatore della Juventus, è stato intervistato dai microfoni di DAZN in occasione del big match di domani sera tra Milan e Juventus. Nella lunga chiacchierata, l'ex bianconero ha voluto parlare di Zlatan Ibrahimovic, ex calciatore del Milan diventato ora Senior Advisor di RedBird, ma non solo. L'ex difensore centrale ha voluto, successivamente, spostarsi a parlare anche del campionato fatto dai rossoneri con Massimiliano Allegri alla guida del diavolo. Ecco, di seguito, le sue parole in merito: "Ibrahimovic? L’ho sempre considerato un fuoriclasse. Non ha vinto dei Palloni d’Oro solo perché ha avuto la sfortuna di vivere una carriera in mezzo a Messi e Ronaldo, che sono due extraterrestri.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Chiellini incorona Ibrahimovic: “Sempre considerato un fuoriclasse” Poi l’analisi sul Milan

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