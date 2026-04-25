Il 25 aprile si celebra la Festa della Liberazione, giorno in cui l’Italia si liberò dall’occupazione nazista e dal regime fascista nel 1945. Durante quel periodo, molti partigiani combatterono in condizioni difficili, affrontando fame e freddo mentre portavano avanti la lotta per la libertà. La memoria di quei giorni rivela le sfide e il coraggio di chi si oppose ai regimi oppressivi, contribuendo a cambiare il corso della storia nazionale.

Il 25 aprile celebra la Festa della Liberazione, il giorno in cui l’Italia si liberò dall’orrore del nazismo e del fascismo nel 1945. Ma dietro questa data storica si nasconde una realtà ben diversa dalla retorica: quella dei partigiani, uomini e donne che combatterono in condizioni estreme per riconquistare la libertà del Paese. Le immagini del 25 aprile 1945 – Fonte: istituto Luce Quando l’8 settembre 1943 l’armistizio con gli Alleati fu annunciato al Paese, la Germania nazista non perse un minuto: occupò il Centro-Nord della penisola, rimise Mussolini a capo di uno stato fantoccio chiamato Repubblica Sociale Italiana e trasformò l’Italia in un campo di battaglia.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Chi erano davvero i partigiani: tra fame, freddo e la lotta per la libertà d’Italia

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