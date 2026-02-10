I Savoia erano davvero in esilio? La confessione che riscrive una pagina della Repubblica e scandalizza l’Italia

Per decenni, l’Italia ha creduto che i Savoia fossero in esilio, lontani dalla scena pubblica e politica. Ora, una confessione sorprendente mette in discussione questa versione. La storia sembra più complessa di quanto si pensasse, e il racconto ufficiale potrebbe cambiare radicalmente.

Per decenni la Repubblica italiana ha raccontato l’esilio dei Savoia come una frattura netta e definitiva con la monarchia. Eppure, oggi, quella narrazione si incrina. A rivelarlo è stato lo stesso Emanuele Filiberto di Savoia, che ha ammesso pubblicamente che lui, suo padre e altri membri della famiglia reale rientrarono più volte in Italia, nonostante il divieto costituzionale. Un dettaglio che trasforma una norma simbolo della nascente Repubblica in una regola aggirata, tollerata e, in alcuni casi, ignorata. La miccia che ha riaperto la questione è stata accesa da un aneddoto raccontato da Gustav Thöni, leggenda dello sci italiano. 🔗 Leggi su Screenworld.it

