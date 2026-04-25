Maria Teresa Selo, moglie del noto attore e comico, è ricordata come madre di tre figlie. La coppia ha vissuto un amore intenso fin dal loro primo incontro, come ha dichiarato l’attore in un’intervista televisiva. Alla scomparsa di lei, l’uomo ha affermato di sentire ancora la sua presenza. La loro storia ha avuto un ruolo significativo nella vita di entrambi, segnando un legame durato nel tempo.

Quello tra Maria Teresa Selo e Massimo Boldi è stato un amore travolgente sin dal primo incontro come ha raccontato lui stesso nel corso di un’intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno. “U n giorno ho visto una ragazza che entrava nella latteria di famiglia – aveva raccontato a Serena Bortone -. Io lavoravo lì e ne sono rimasto colpito. Lei mi folgorò con la sua semplicità, era una ragazza carina. A poco a poco ho iniziato a chiederle il numero di telefono, ma fu lei a invitarmi al cinema”. “ È stato un incontro folgorante, mi ha colpito immediatamente. La prima volta che siamo usciti insieme ce ne siamo andati al cinema. È stata lei a fare il primo passo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi era la moglie di Massimo Boldi, Maria Teresa Selo, e mamma delle sue tre figlie: “Sento ancora la sua presenza”

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