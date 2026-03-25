Maria Teresa Selo, conosciuta come Marisa, è stata la moglie di Massimo Boldi e ha condiviso con lui molti anni di vita insieme. I due si sono incontrati da giovani, quando lui lavorava nella latteria di famiglia e lei è passata per caso. La loro relazione si è consolidata nel tempo, fino al matrimonio.

Maria Teresa Selo, per tutti Marisa, è stata la compagna di una vita e unica moglie di Massimo Boldi, si erano conosciuti da ragazzi, quando lui lavorava nella latteria di famiglia e lei era passata per caso. Si erano innamorati praticamente subito. Si sono sposati nel 1973, hanno avuto tre figlie, hanno vissuto tutto fianco a fianco. Quello tra la prima moglie Maria Teresa Selo e Massimo Boldi è stato un amore travolgente sin dal primo incontro come ha raccontato lui stesso nel corso di un’intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno. “ Un giorno ho visto una ragazza che entrava nella latteria di famiglia – aveva raccontato a Serena Bortone -. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi era Maria Teresa Selo, la moglie e grande amore di Massimo Boldi: “Fece lei il primo passo”

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