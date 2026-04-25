Jimmy Ghione ha parlato del suo divorzio dalla ex moglie, Tania Paganoni, affermando di aver sofferto molto per la separazione. Ha spiegato di aver dedicato molto alla famiglia, ma ha riconosciuto che nella vita possono accadere situazioni impreviste e che, in quel caso, le cose sono andate diversamente. Paganoni è conosciuta come sua ex moglie e non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla loro relazione.

Jimmy Ghione ha raccontato di quanto ha sofferto per il divorzio dalla ex moglie Tania Paganoni: “Avevo investito tutto nella famiglia, ma nella vita può succedere di tutto ed è andata come è andata. Adesso sto bene, ho due figli meravigliosi che amo più della mia vita”. Poi sulla fine della storia d’amore continua “Mi ha lasciato otto anni fa e ho di nuovo sofferto come un cane. Quando l’ho incontrata pensavo che fosse la donna della mia vita, per me la famiglia era (ed è) tutto. Ci siamo conosciuti ad Aosta venticinque anni fa, lei lavorava nel mondo del calcio, io ero lì con altri giornalisti per una partita di beneficenza a Morgex. Poi ci siamo sposati.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex mogli di Jimmy Ghione, Tania Paganoni: “Sono stato malissimo per lei”

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