Maurizio, fratello di Fabio Caressa, è un imprenditore nel settore del poker. In un’intervista ha riferito che il fratello si è laureato con lode, aggiungendo che questa conquista ancora gli dà fastidio. Fabio Caressa, noto commentatore sportivo, ha parlato apertamente di sé, condividendo aspetti della sua vita personale e professionale in modo diretto e senza filtri.

Fabio Caressa si racconta senza giri di parole, con il ritmo serrato di chi è abituato a vivere tra cronache sportive e momenti di riflessione profonda. Da ragazzo si definisce timido e un disastro con le ragazze, competitivo e poco simpatico per via del suo bisogno di eccellere. Era un primo della classe: 6060 al liceo, 110 in Scienze Politiche alla Luiss. «Ma mio fratello si è laureato con lode, e la cosa ancora mi rode», ammette Fabio Caressa sul fratello Maurizio, in una intervista a La Repubblica. Cresciuto nel quartiere Flaminio a Roma, in una famiglia borghese, ha iniziato presto a coltivare la passione per il giornalismo. Il padre, ex ufficiale dell’Aeronautica poi diventato pioniere dell’informatica, gli trasmise il gusto per le sfide.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il fratello di Fabio Caressa e imprenditore di poker, Maurizio: “Lui si è laureato con lode, e la cosa ancora mi rode”

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Parteciperanno anche: Benedetta Parodi, Fabio Caressa, Lino Banfi e Tina Cipollari - facebook.com facebook

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