Il 26 aprile 2026 ricorrerà il quarantesimo anniversario dell’incidente di Chernobyl, considerato il più grave disastro nucleare civile mai verificatosi. Di recente, è stato annunciato un nuovo piano che prevede l’installazione di 2 megawatt di pannelli solari in un’area che in passato era interessata all’attività nucleare. La trasformazione dell’area da nucleare a fotovoltaico rappresenta un passaggio importante in quella regione.

Il 26 aprile 2026 si celebrerà il quarantesimo anniversario del disastro di Chernobyl, il più grave incidente che abbia mai coinvolto un reattore nucleare civile. Nella zona di esclusione della centrale, creata per delimitare l’area più danneggiata dalle radiazioni, nascerà ora un parco fotovoltaico da 2 MW, in aggiunta ai pannelli già installati nel 2018. I pannelli solari dovrebbero non solo fornire energia alla rete elettrica ucraina, messa in difficoltà dagli attacchi dei russi contro le infrastrutture energetiche, ma anche garantire alla centrale una maggiore autonomia dalla rete esterna, proprio nel caso in cui gli attacchi dell’esercito di Mosca dovessero finire per isolarla.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Chernobyl dal nucleare al fotovoltaico, il nuovo piano per 2MW di pannelli solari

Notizie correlate

Il Pakistan si difende dalla crisi in Medio Oriente con il fotovoltaico: milioni di pannelli solari sui tetti contro il petrolio fermo a HormuzMentre le tensioni nello Stretto di Hormuz continuano a minacciare le forniture globali di petrolio c’è un paese molto vicino al Medio Oriente che è...

Dalla Montagnola a San Paolo, pannelli solari su scuole e uffici: il piano del municipio per tagliare i costi delle bolletteIl municipio VIII sta realizzando una comunità energetica e solidale da 300 kilowatt ora.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Perché l’Ucraina sceglie il nucleare 40 anni dopo Chernobyl; La vera storia dell’incidente alla centrale nucleare V. I. Lenin di Chernobyl; I bambini di Chernobyl: dal disastro nucleare all’accoglienza diffusa; Cosa abbiamo imparato sul nucleare.

Chernobyl dal nucleare al fotovoltaico, il nuovo piano per 2MW di pannelli solariIl 26 aprile 2026 si celebrerà il quarantesimo anniversario del disastro di Chernobyl, il più grave incidente che abbia mai coinvolto un reattore nucleare civile. Nella zona di esclusione della ... quifinanza.it

Chernobyl, a 40 anni dal disastro resta il rischio nucleareA quasi 40 anni dal disastro, la centrale di Chernobyl è esposta a nuovi rischi. I danni al sarcofago causati dalla guerra e le difficoltà di manutenzione per le radiazioni alimentano le preoccupazion ... tg24.sky.it

Chernobyl, la forza della preghiera nel cuore di chi resta. A quarant'anni dal disastro nucleare che ha scosso l'Ucraina e l'Europa. Le testimonianze di un sacerdote e di una sopravvissuta nel racconto di Svitlana Dukhovych x.com

La tragedia del 1986 e l’invasione. Viaggio per le strade di Chernobyl fra macerie, cavalli e paure che raccontano l’Ucraina. Il reportage Di Kristina Berdynskykh - facebook.com facebook