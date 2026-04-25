Cervinara Prima di Tutto | presentata la lista civica a sostegno di Caterina Lengua

Stamattina, presso il municipio di piazza Trescine, è stata ufficialmente presentata la lista civica “Cervinara Prima di Tutto”. La formazione politica sostiene la candidatura a sindaco dell’attuale primo cittadino, in vista delle elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio. La presentazione ha visto la presenza di rappresentanti della lista e di alcuni sostenitori, mentre si è svolta in un clima formale e partecipato.

È stata presentata questa mattina presso il municipio di piazza Trescine la lista “Cervinara Prima di Tutto”, a sostegno della candidatura a sindaco di Caterina Lengua, sindaco uscente, in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.Competenze e nuove energie per il futuro della.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate "Stiamo con Nello Pizza": presentata la lista civicaAvellino — Anche la lista "Stiamo con Nello Pizza" ha ufficializzato i propri 32 candidati al Consiglio comunale. Elezioni provinciali ad Avellino, presentata la lista "Proposta civica per l'Irpinia"È stata ufficialmente depositata questa mattina, presso l’Ufficio Elettorale di Palazzo Caracciolo, la lista “Proposta Civica per l’Irpinia” in vista... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Cervinara Prima di Tutto sostiene la candidatura a sindaco di Caterina Lengua; Elezioni Comunali Cervinara 2026, tutti i candidati a sindaco e le liste in diretta; Cervinara. A tutti i volti nuovi che parteciperanno a questa sfida elettorale; Il Ponte spreca il primo match point: il Cevinara conquista tre punti salvezza. https://www.informazionesei.it/cervinara-caterina-lengua-verso-il-voto-il-bene-comune-prima-di-tutto - facebook.com facebook