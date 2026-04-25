Il Comune di Lignano ha presentato una denuncia contro ignoti dopo aver trovato una cerva ferita nella zona. La segnalazione è arrivata tramite un comunicato ufficiale, che descrive l’episodio e invita a fare luce sull’accaduto. La presenza dell’animale ferito ha suscitato attenzione tra i residenti e le autorità locali, che stanno verificando le circostanze del fatto. Nessuna informazione è ancora stata fornita su eventuali indagini in corso.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli ? FONTE comunicato stampa del Presidente del Comitato Uniti per Lignano Sonia Rosini Dopo un lungo e intenso periodo di meditazione durato circa “diversi mesi mentre cadeva tutto a pezzi”, il Comune di Arezzo ha finalmente deciso di intervenire sul caso della cerva ferita al Parco di Parco di Lignano, annunciando una querela contro ignoti, subito identificati come “chiunque tranne noi”. L’assessora Carlettini, visibilmente colpita dalla scoperta dell’esistenza del parco, ha dichiarato: “Non possiamo tollerare che qualcuno abbia fatto qualcosa mentre noi non stavamo guardando.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Cerva ferita a Lignano, il Comune denuncia ignoti: potrebbero essere gli stessi che dovevano occuparsene

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