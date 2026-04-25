Cellule zombie | come la povertà accelera l’invecchiamento biologico

Da ameve.eu 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno studio condotto presso un'università negli Stati Uniti ha analizzato 1.215 adulti e ha trovato un collegamento tra condizioni di povertà e un biomarcatore chiamato CDKN2A RNA, che è associato all'invecchiamento biologico. La ricerca si concentra sui meccanismi molecolari che potrebbero spiegare come le difficoltà economiche influenzino il processo di invecchiamento a livello cellulare. I risultati sono stati pubblicati di recente e forniscono nuovi spunti sul rapporto tra condizioni socioeconomiche e salute biologica.

?? Cosa sapere Studio NYU su 1.215 adulti negli Stati Uniti correla povertà e biomarcatore CDKN2A RNA. L'accumulo di cellule zombie nei tessuti accelera il declino fisico nei quartieri svantaggiati. Il biomarcatore CDKN2A RNA rivela come vivere in zone con scarse opportunità economiche, educative e ambientali acceleri il deterioramento biologico di 1.215 adulti analizzati negli Stati Uniti dalla NYU School of Global Public Health. La ricerca condotta dagli esperti della New York University e .🔗 Leggi su Ameve.eu

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