Ricercatori dell’Università della California Los Angeles hanno scoperto una popolazione di macrofagi, cellule immunitarie di grandi dimensioni, che si accumula nel fegato di persone con steatosi epatica. Queste cellule immunitarie, descritte come “zombie”, sono state identificate come responsabili di un processo di invecchiamento cellulare. La scoperta si basa su analisi condotte su campioni di tessuto epatico di pazienti affetti dalla malattia.

Identificata dai ricercatori dell’Università della California Los Angeles (UCLA), una popolazione anomala di grandi cellule immunitarie, i macrofagi, che si accumula silenziosamente nel fegato delle persone affette da steatosi epatica. Lo studio, pubblicato su Nature Aging, si concentra sul processo di senescenza cellulare in cui le cellule pur smettendo di dividersi, si rifiutano di morire e, quindi, di scomparire. Queste cellule, definite “cellule zombie” (o macrofagi zombie) si accumulano nel fegato con steatosi epatica, rilasciando un cocktail tossico di segnali infiammatori. Per anni, gli scienziati hanno dibattuto se i macrofagi, che pattugliano ogni tessuto del corpo, inglobando detriti, agenti patogeni e cellule morenti, potessero davvero andare incontro a senescenza.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Cellule immunitarie zombie causano invecchiamento

How to Get Rid of Zombie Cells | The Truth About Senescent Cells & Aging | Dr. Joanette

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