Carlos Alcaraz potrebbe riappropriarsi della posizione di numero uno del mondo dopo il torneo di Parigi. Tuttavia, il giocatore si è ritirato dalla stagione sulla terra rossa a causa di un infortunio al polso subito in un torneo precedente. La sua partecipazione ai prossimi eventi dipende dall’evoluzione del recupero. La classifica ATP potrebbe quindi cambiare in base agli esiti di questa situazione.

"> Carlos Alcaraz Fuori dai Giochi: Un Infortunio al Polso Taglia Corto la Stagione sulla Terra Rossa. Carlos Alcaraz ha ufficialmente annunciato il ritiro sia dall’Italian Open che dal Roland Garros a causa di un infortunio al polso, che lo terrà lontano dai campi per il resto della stagione di terra battuta. Questa situazione è emersa a seguito di un incidente durante il suo match di quarti di finale contro Arthur Fils all’Open di Barcellona, dove inizialmente il problema sembrava di lieve entità, ma ha successivamente richiesto un’attenzione prolungata. La speranza iniziale era che Alcaraz potesse tornare in campo per l’Italian Open, ma le ultime notizie indicano un’estensione del suo recupero.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Carlos Alcaraz può tornare numero uno mondiale dopo il Roland Garros.

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