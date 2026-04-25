Caravaggio terremoto in giunta Cattelani lascia l’incarico | Dimissioni già annunciate Bolandrini | È stato cacciato

A Caravaggio l’assessore Juri Cattelani ha annunciato le proprie dimissioni, successivamente revocate. Tuttavia, il sindaco ha dichiarato che l’assessore è stato effettivamente cacciato dall’incarico. La vicenda ha suscitato attenzione nel panorama locale, con il primo cittadino che ha riferito di una decisione presa dall’amministrazione, mentre Cattelani aveva già comunicato le sue dimissioni ufficiali. La situazione si inserisce in un quadro di tensioni interne alla giunta comunale.

Il sindaco revoca le deleghe con decreto: contestati metodo, spese e gestione del progetto “Capitale italiana del libro” Caravaggio. “Altro che dimesso. Cattelani è stato cacciato”. Non usa mezzi termini il sindaco di Caravaggio, Claudio Bolandrini, nel commentare la vicenda legata all’assessore Juri Cattelani, dopo le dimissioni e la revoca delle deleghe. “Basta leggere le motivazioni” aggiunge il primo cittadino, “è già tutto scritto nell’atto pubblico”. Il riferimento è al decreto con cui il sindaco ha disposto il ritiro delle deleghe, ricostruendo le ragioni del provvedimento e contestando le modalità con cui sarebbe stata portata avanti la candidatura della città a “Capitale italiana del libro”.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Dimissioni nella Giunta di Cotignola: l'assessora Minto lascia l'incarico per motivi personaliIeri, 9 aprile, l’assessora Martina Minto ha comunicato le proprie dimissioni dalla giunta comunale di Cotignola per motivi personali, le quali... “Se ne va”. Terremoto in Rai, dimissioni clamorose annunciate poco fa: fuori un nome grandissimoNews Tv, la Rai affronta una fase complessa in vista e durante la copertura dei grandi appuntamenti internazionali. Panoramica sull’argomento Si parla di: Caravaggio, terremoto in giunta, Cattelani lascia l’incarico: Dimissioni già annunciate. Bolandrini: È stato cacciato; Anche Juri Cattelani si dimette: Ma è un arrivederci. Caravaggio, terremoto in giunta, Cattelani lascia l’incarico: Dimissioni già annunciate. Bolandrini: È stato cacciatoIl sindaco revoca le deleghe con decreto: contestati metodo, spese e gestione del progetto Capitale italiana del libro ... bergamonews.it