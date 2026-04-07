A Platì, il sindaco facente funzione Giovanni Sarica si trova al centro di una mozione di sfiducia, presentata a circa due mesi dalla fine del suo mandato e delle elezioni comunali. La situazione politica nel Comune è caratterizzata da tensioni e incertezza, con il provvedimento che mette in discussione la sua permanenza in carica. La mozione arriva nel periodo che precede di poco il voto per le nuove amministrazioni comunali.

A Platì, il sindaco facente funzioni Giovanni Sarica è oggetto di una mozione di sfiducia presentata proprio mentre mancano meno di 60 giorni alla scadenza naturale del mandato e al voto per le nuove amministrazioni comunali. L'iniziativa politica, sostenuta da alcuni membri della maggioranza, nasce in un clima descritto come caratterizzato da una paralisi amministrativa e da una profonda rottura tra le istituzioni locali. Giovanni Sarica, che ha assunto l'incarico dopo la decadenza del preceden . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Platì: sfiducia al sindaco a 60 giorni dal voto, caos a palazzo

Platì: da unità a caos, sfiducia al sindaco per blocco totaleUna mozione di sfiducia è stata formalmente protocollata a Platì contro il sindaco facente funzioni Giovanni Sarica, segnando una frattura...

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