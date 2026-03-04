Capezzone | Trump non si farà impantanare in Iran

Donald Trump, secondo Capezzone, eviterà di coinvolgersi nelle questioni legate all’Iran. Nonostante i possibili sbagli, l’ex presidente non si farà bloccare o costringere in una situazione complessa con il governo iraniano. La sua strategia, a detta di Capezzone, sarà quella di mantenere una certa distanza da eventuali intrighi o impegni diretti nel Paese mediorientale.

Donald Trump potrà certamente commettere molti errori, tranne uno, e di questo possiamo essere ragionevolmente certi: non si farà impantanare in Iran. Da dieci anni, dalla sua prima candidatura nel 2016, tutta la sua polemica con i predecessori alla Casa Bianca è stata incentrata sulle «endless wars», cioè sulle guerre senza fine, dall'Iraq all'Afghanistan. Questo non vuol dire affatto che Trump (sia nel primo sia in questo secondo mandato) si sia precluso azioni militari anche molto penetranti e coraggiose. Ma al tempo stesso il Presidente conosce (e percepisce per primo, in questi tempi nevrastenici) l'insostenibilità per le opinioni pubbliche occidentali di guerre lunghe, di sacchi con i cadaveri che tornano a casa, e dei relativi effetti di panico anche economico.

