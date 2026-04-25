canzonissima torna nel 2027

Canzonissima tornerà nel 2027 con una nuova edizione. Lo show del sabato sera, condotto da Milly Carlucci, ha riportato in scena il celebre titolo di Rai 1, lasciato inattivo per alcuni anni. La trasmissione sarà nuovamente trasmessa a partire dall’anno prossimo, riprendendo la programmazione dopo un periodo di assenza. La produzione ha annunciato ufficialmente la ripresa dell’appuntamento durante le recenti comunicazioni.

Canzonissima avrà una nuova edizione. Lo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci, che ha riportato in vita lo storico titolo – solo quello, va detto! – di Rai 1, tornerà nel 2027. Devo darvi un annuncio che per noi è molto importante. Devo ringraziare la Direzione Prime Time della Rai che in settimana ci ha comunicato la grande soddisfazione dell’azienda per questo programma, per i risultati che abbiamo raggiunto, e quindi ci ha commissionato la trasmissione dell’anno prossimo. Quindi confermati per l’anno prossimo è l’annuncio che la conduttrice fa in apertura della punata finale. Per la Carlucci è certamente una soddisfazione: dopo il flop de L’Acchiappatalenti e, prima ancora, Notti sul Ghiaccio, riesce a strappare la conferma con uno show che non sia Ballando con le Stelle.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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