Canzonissima torna nel 2027 nonostante ascolti non esaltanti e scetticismo | cosa c’è dietro la scelta

Canzonissima torna in tv nel 2027, nonostante ascolti sotto le aspettative e qualche scetticismo tra gli spettatori. La decisione di riproporre il programma su Rai 1 è stata presa da Milly Carlucci, che ha voluto rinnovare uno dei marchi più noti del varietà italiano. La riproposizione ha suscitato molte discussioni e solleva dubbi sulla sua riuscita, dato che il pubblico ha mostrato poca affinità con questa versione.

Canzonissima Rai 1, perché il ritorno non ha convinto il pubblico. Si chiude tra più dubbi che certezze l’esperimento di Canzonissima Rai 1, il reboot voluto da Milly Carlucci per riportare in tv uno dei marchi più storici del varietà italiano. Un’operazione nostalgia ambiziosa, costruita per parlare a più generazioni, ma che nei fatti non è riuscita a reggere il confronto con la concorrenza, in particolare con la macchina ormai consolidata di Maria De Filippi. I numeri dell’Auditel hanno raccontato una realtà difficile da ignorare: il programma non è mai riuscito a imporsi davvero, restando lontano dai livelli attesi per una prima serata dell’ammiraglia Rai.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Canzonissima torna nel 2027 nonostante ascolti non esaltanti e scetticismo: cosa c’è dietro la scelta Notizie correlate MILLY CARLUCCI: “CANZONISSIMA TORNA NEL 2027. GLI ASCOLTI? UN MIRACOLO” (ESCLUSIVA)Milly Carlucci come tradizione apre e chiude i suoi show con un’intervista su BubinoBlog. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Canzonissima torna nel 2027? Risponde Milly Carlucci; Milly Carlucci su Canzonissima: Volevano prolungarlo ma non è stato possibile. Tornerà nel 2027; La Rai che verrà: De Martino via da STEP (ma c'è già l'erede), Elettra Lamborghini con Milly Carlucci, Nicola Porro può rientrare; I Cesaroni crollano negli ascolti: oltre un milione perso in una settimana. Canzonissima, seconda edizione nel 2027. Milly Carlucci: «La Rai è molto soddisfatta dei risultati»Cala il sipario sul reboot di Canzonissima, l’operazione nostalgia condotta da Milly Carlucci su Rai 1. Un marchio storico ... msn.com Canzonissima, flop di hit ma arriva il bis: la Rai blinda e conferma il varietà dei reduci. L'annuncio in diretta di Milly CarlucciCala il sipario sul reboot di Canzonissima, l’operazione nostalgia condotta da Milly Carlucci su Rai 1. Un marchio storico riesumato dopo oltre mezzo secolo per tentare un impossibile ... leggo.it MILLY CARLUCCI: “CANZONISSIMA TORNA NEL 2027. GLI ASCOLTI UN MIRACOLO” (ESCLUSIVA) #Canzonissima #MillyCarlucci #Rai1 #AscoltiTv - facebook.com facebook