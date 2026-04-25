Canzonissima streaming e diretta tv | dove vedere la sesta puntata

Stasera, 25 aprile 2026, su Rai 1 viene trasmessa in prima serata la sesta puntata di Canzonissima, il programma musicale che torna in onda con una nuova veste e la conduzione di Milly Carlucci. La puntata sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma ufficiale della Rai. Gli spettatori potranno seguire l’evento sia in diretta televisiva sia online, attraverso i dispositivi compatibili.

. Questa sera, 25 aprile 2026, su Rai 1 va in onda in prima serata la sesta puntata di Canzonissima, lo storico format Rai che torna in una veste rinnovata con la conduzione di Milly Carlucci. Una gara non tra artisti ma tra le canzoni più belle che hanno segnato la nostra stroia. Ma dove vedere Canzonissima in diretta tv e in streaming? In tutto sono previste sei puntate. Ecco la programmazione completa. In tv. Appuntamento questa sera, 25 aprile 2026, su Rai 1 in prima visione alle ore 21.30 con la quinta puntata. Canzonissima streaming live. Se non siete a casa potete recuperare le puntate in modalità on demand e in diretta streaming tramite la piattaforma gratuita Rai Play.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Canzonissima streaming e diretta tv: dove vedere la sesta puntata Alessandro Preziosi e Fiorello, la videochiamata in diretta - La Pennicanza 02/12/2025 Notizie correlate Cuori 3 streaming e diretta tv: dove vedere la sesta puntataQuesta sera, martedì 17 febbraio 2026, alle ore 21,45 su Rai 1 va in onda Cuori 3, la terza stagione della popolare fiction di Rai 1 che torna con... Canzonissima streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntataCanzonissima streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata Questa sera, 21 marzo 2026, su Rai 1 va in onda in prima serata la prima puntata di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Canzonissima: l’omaggio specialissimo con cui sfida Amici di Maria De Filippi, oggi 18 aprile; A Canzonissima un omaggio a Loretta Goggi; Vita in diretta 2026 - Arisa a Canzonissima: la dedica ai genitori commuove tutti - 20/04/2026 - Video; Canzonissima 2026, l’ultimo show di Milly Carlucci e il ruolo di Sal Da Vinci: ospiti, scaletta e chi vince stasera. Canzonissima 2026, la finale in direttaIl live minuto per minuto della finale di Canzonissima 2026 in onda, in prima serata su Rai 1, sabato 25 aprile. davidemaggio.it Canzonissima streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntataCanzonissima streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata del celebre format di Milly Carlucci in onda su Rai 1, 18 aprile 2026 ... tpi.it Serena Rossi FanPage. . CANZONISSIMA - 18/04/2026 Ecco il Video integrale della magistrale interpretazione di Serena a " Canzonissima ". Carlucci : " Te lo meriti per tutto quello che tu regali al pubblico ! ". Buona serata a tutti - facebook.com facebook "#canzonissima" - Results on X | Live Posts & Updates x.com