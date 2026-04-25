Canottaggio Special Olympics | Roma unisce i popoli sul Tevere

Il 25 aprile, il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo ospiterà un evento di canottaggio dedicato alle Special Olympics. La manifestazione si svolgerà lungo le acque del Tevere e vedrà la partecipazione di atleti con disabilità intellettive. L’evento si inserisce in un calendario che promuove l’inclusione attraverso lo sport. La giornata sarà dedicata alle gare e alle attività di sensibilizzazione, coinvolgendo diverse comunità.

? Cosa sapere Il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo ospita il meeting Special Olympics il 25 aprile.. Delegazioni da Germania, Grecia, Libia e Portogallo si sfidano per l'inclusione sportiva internazionale.. Il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo ospita da oggi, sabato 25 aprile 2026, il Meeting Internazionale di Canottaggio Special Olympics, un evento che vedrà Roma protagonista fino al 26 aprile attraverso lo sport e la condivisione tra atleti con e senza disabilità intellettive. Le sponde del fiume accolgono delegazioni provenienti dalla Germania, dalla Grecia, dalla Libia e dal Portogallo, segnando una dimensione mediterranea ed europea che va ben oltre la semplice competizione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Canottaggio Special Olympics: Roma unisce i popoli sul Tevere Notizie correlate Roma, 4.000 corridori in strada: la sfida per l’autismo unisce i popoliQuattromila persone hanno animato le strade del centro storico di Roma questa domenica 12 aprile 2026, partecipando alla quattordicesima edizione... Verbania e Omegna ospiteranno i giochi regionali Special Olympics 2026Gli Special Olympics Italia Team Piemonte – Giochi Regionali 2026 arrivano nel Vco. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Meeting Internazionale di Canottaggio Special Olympics: l'arrivo delle delegazioni e la Cerimonia di Apertura a Roma; Roma accoglie il Meeting Internazionale di Canottaggio Special Olympics; Guardare a quanto già fatto per continuare a crescere: a Roma il canottaggio internazionale di Special Olympics; Alessandro Aiello convocato al raduno nazionale Special Olympics in vista dei Giochi Estivi di Saarland. Al via a Roma il Meeting Internazionale di Canottaggio Special Olympics: arrivate le delegazioni, l' inaugurazione al Circolo Canottieri Tevere RemoAlessandra Locatelli, Ministro per le disabilità: «È un'esperienza meravigliosa, è davvero un evento che raccoglie tutto il mondo in uno spazio dove valorizzare i talenti, le competenze, le capacità d ... maremmanews.it Roma ospita il Meeting di Canottaggio Special Olympics per l'inclusioneA Roma il Meeting Internazionale di Canottaggio Special Olympics unisce atleti da quattro Paesi per l'inclusione ... it.blastingnews.com Roma accoglie il Meeting Internazionale di Canottaggio Special Olympics. Dal 24 al 26 aprile atleti, con e senza disabilità intellettive, remano insieme #ANSA x.com Roma, 24/26 Aprile 2026, Meeting Internazionale Special Olympics Dopo 10 anni di allenamento, dopo 10 anni di Progetto Voga! Canottaggio Per Tutti Filippo Bonvicini rema lontano: convocato al Meeting Internazionale di Canottaggio di Special Olympics Ita - facebook.com facebook