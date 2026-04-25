A Campobasso, durante le festività natalizie, alcuni individui hanno manifestato sintomi insoliti e sono stati ricoverati in ospedale. Successivamente, si è scoperto che le sostanze ingerite contenevano quantità di ricina superiori alla soglia considerata pericolosa. Le autorità stanno indagando su un possibile schema di avvelenamenti ripetuti nel tempo, che avrebbe coinvolto più persone e più episodi.

Un Natale segnato da sintomi misteriosi, ricoveri e un epilogo tragico. Poi il sospetto che tutto non sia stato un caso isolato, ma un piano ripetuto nel tempo. Le indagini si concentrano ora su ogni dettaglio della vita familiare, nel tentativo di ricostruire una verità ancora sfuggente. A Pietracatella si indaga sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, decedute dopo un ricovero per sospetta gastroenterite. Secondo gli inquirenti, le due donne potrebbero essere state avvelenate due volte, prima del 25 dicembre e poi il giorno successivo, dopo essere rientrate a casa dal pronto soccorso. L’analisi del telefono. Un passaggio chiave dell’inchiesta riguarda il cellulare di Alice Di Vita, unica sopravvissuta della famiglia.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Campobasso, ipotesi due avvelenamenti: “Ricina troppo superiore alla soglia”

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