Il 16 aprile 2026, Cameron Grigg ha chiesto la mano di Kalli Kodet, segnando un nuovo capitolo nella sua vita. La proposta è avvenuta circa diciotto mesi dopo la scomparsa di Taylor Rousseau, un evento che ha attirato l’attenzione pubblica. La coppia ha confermato la notizia attraverso i propri canali social, condividendo l’immagine del momento e i dettagli dell’anello.

? Cosa sapere Cameron Grigg ha chiesto la mano di Kalli Kodet il 16 aprile 2026.. L'impegno avviene circa diciotto mesi dopo la scomparsa di Taylor Rousseau.. Il 16 aprile 2026 segna un nuovo capitolo sentimentale per Cameron Grigg, il cui legame con Kalli Kodet si è ufficialmente trasformato in un impegno matrimoniale a circa diciotto mesi dalla scomparsa della moglie Taylor Rousseau. La proposta di matrimonio è avvenuta durante un momento di raccoglimento spirituale condiviso tra i due, quando lo studio della Bibbia svolto ogni sera è stato interrotto da un gesto romantico e inaspettato. Cameron ha scelto di nascondere il simbolo del loro futuro impegno all’interno delle Sacre Scritture, utilizzando un semplice foglietto adesivo per porre la domanda.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cameron Grigg si fidanza: la proposta tra fede e nuovi inizi

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