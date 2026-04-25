Caldo record in arrivo | come proteggere la casa con il Bonus Casa

Un’ondata di caldo record sta per interessare la regione e molte persone si preparano a fronteggiarla. In vista delle alte temperature, alcune aziende del settore offrono soluzioni per migliorare il comfort domestico, come l’installazione di sistemi di climatizzazione Mitsubishi Electric. A Viterbo, un’azienda locale sta promuovendo interventi di questo tipo, approfittando anche delle agevolazioni del Bonus Casa, che permette di usufruire di detrazioni fiscali per lavori di miglioramento energetico.

?? Cosa sapere Clima Project a Viterbo propone installazioni Mitsubishi Electric prima dell'ondata di calore estiva. Il Bonus Casa permette il recupero del 50% della spesa tramite detrazioni fiscali. A Viterbo, in Viale Trieste numero 6, la gestione del benessere domestico si affida alla competenza di Clima Project che, con un'esperienza consolidata dal 1997, propone soluzioni per contrastare l'imminente ondata di calore prevista per i prossimi mesi. Mentre il mese di aprile volge al termine .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caldo record in arrivo: come proteggere la casa con il Bonus Casa Cinderella in a swimsuit made the CEO fall at first sight; he confessed on the spot Notizie correlate Casa sicura: sconti e bonus per proteggere l’immobile dai disastriUna nuova proposta di legge depositata alla Camera mira a incentivare la sottoscrizione di polizze assicurative contro i rischi naturali per le... Bonus casa 2026 e mutuo prima casa: una guida alle agevolazioni attualiL'attuale sistema normativo in materia fiscale e immobiliare ha reso l'acquisto della prima casa un'operazione strategica, agevolata dalla conferma...