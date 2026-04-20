Casa sicura | sconti e bonus per proteggere l’immobile dai disastri

Una proposta di legge depositata alla Camera propone incentivi per la sottoscrizione di polizze assicurative contro i rischi naturali per le abitazioni private. La misura mira a favorire la protezione delle case dai disastri e a ridurre i costi a carico dello Stato. La normativa prevede sconti e bonus per chi sceglie di assicurare il proprio immobile contro eventi naturali.

Una nuova proposta di legge depositata alla Camera mira a incentivare la sottoscrizione di polizze assicurative contro i rischi naturali per le abitazioni private, puntando a ridurre l’esposizione finanziaria dello Stato. Il provvedimento, curato da Alberto Gusmeroli e Riccardo Molinari, introduce una combinazione di sconti obbligatori per le compagnie, contributi statali diretti e agevolazioni legate ai premi di produttività per coprire danni da eventi come sismi, alluvioni e frane. Il piano d’intervento per proteggere il patrimonio edilizio nazionale. L’iniziativa legislativa nasce dalla necessità di affrontare un vuoto di protezione che colpisce la stragrande maggioranza delle proprietà in Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

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