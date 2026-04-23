Calciomercato Juve tanti i parametri zero sul taccuino della società per l’estate | ecco i nomi che stuzzicano i bianconeri

Nel mercato in vista dell’estate, la società ha messo nel mirino diversi giocatori disponibili a parametro zero. La lista comprende vari profili che potrebbero rafforzare la rosa senza costi di cartellino, attirando l’interesse del club. La trattativa e le eventuali operazioni sono ancora in fase di valutazione, mentre i nomi circolano tra le possibili scelte per la prossima stagione. La strategia mira a rinforzare la squadra senza sostenere spese di acquisizione.

di Angelo Ciarletta Calciomercato Juve, tanti i parametri zero sul taccuino della società bianconera per l’estate: ecco la lunga lista dei nomi nel mirino del club. La Juve monitora con attenzione nuovi colpi a parametro zero o profili in uscita per rinforzare la rosa. Secondo il Corriere dello Sport, l’obiettivo della dirigenza è chiaro: costruire un “instant team” composto da giocatori dotati di pedigree internazionale per puntare subito ai massimi traguardi. MERCATO JUVE LIVE Il tassello chiave di questa strategia è Alisson, individuato come l’elemento ideale per dare sicurezza al reparto arretrato. Il ritorno dell’estremo difensore brasiliano in Serie A rappresenterebbe un salto di qualità fondamentale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, tanti i parametri zero sul taccuino della società per l’estate: ecco i nomi che stuzzicano i bianconeri CALCIOMERCATO JUVE, È FATTA! TROVATO L’ACCORDO CON IL CHELSEA PER… Notizie correlate Calciomercato Juve, tanti top nel mirino della dirigenza per rafforzare la rosa in estate. La lunga lista sul taccuinodi Angelo CiarlettaCalciomercato Juve, tanti top nel mirino della dirigenza bianconera per rafforzare la rosa durante la sessione estiva. Calciomercato Juventus, Spalletti fa la lista della spesa per l’estate! 6 i nomi sul taccuinoCalciomercato Juventus, Spalletti fa la lista della spesa per l’estate! 6 i nomi sul taccuino Zapata Torino, il futuro è un rebus: c’è una clausola... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Calciomercato, Spalletti e la Juve che verrà: con la Champions cambia tutto; La Juve potrebbe cedere un top player anche con la Champions. Ecco i candidati; Calciomercato Juve, tutto pronto per l'ossessione di Comolli e Spalletti. E Chiellini tratta il diamante greco; Juve, idea a centrocampo: Spalletti vuole Lobotka. Ma De Laurentiis fa muro. Calciomercato Juventus News | Trafford nome per la porta, la difesa si rinforza con Baidoo (22 aprile 2026)Il calciomercato Juventus riceverà quindi nuovo budget da investire e una zona di campo che la dirigenza vorrà rinforzare in maniera importante è la difesa che soprattutto tra le seconde linee a dato ... ilsussidiario.net Pagina 3 | Calciomercato Juve, tutto pronto per l'ossessione di Comolli e Spalletti. E Chiellini tratta il diamante grecoOltre al rinnovo dell'allenatore e dei giocatori più importanti della rosa la società bianconera non vuole farsi trovare impreparata sulle operazioni di mercato necessarie per far un salto di qualità: ... tuttosport.com Calciomercato Juventus, scatto per la porta: Alisson è la prima scelta, c’è il sì - facebook.com facebook Calciomercato #Juve live Le novità di giornata x.com