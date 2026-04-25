Calciomercato c’è un altro motivo per cui il Milan ha mollato André del Corinthians

Il Milan aveva mostrato interesse per il centrocampista brasiliano André, nato nel 2006, durante il calciomercato estivo. Tuttavia, nelle ultime settimane, si è saputo che il club rossonero ha deciso di interrompere le trattative e di non portare avanti l'acquisto del giocatore. La scelta è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi alla base di questa decisione.

Ricordate André, centrocampista brasiliano classe 2006 in forza al Corinthians, per cui il Milan a febbraio sembrava aver trovato un accordo di massima in vista della sessione estiva di calciomercato? L'operazione, data per molto vicina alla chiusura per 19 milioni di euro, bonus inclusi (17 + 2), con tanto di vari documenti firmati tra le parti, è poi saltata per vari motivi. Quello principale è perché il Presidente del 'Timão', Osmar Stábile, ha deciso di bloccare la cessione del suo gioiello un po' per via delle proteste dei tifosi della squadra di San Paolo e un po' per via del parere negativo del suo allenatore, Dorival Júnior.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, c’è un altro motivo per cui il Milan ha mollato André del Corinthians Notizie correlate Calciomercato Milan, sfumato definitivamente l’acquisto di André dal Corinthians: il motivoNelle scorse settimane, come si ricorderà, il Milan aveva chiuso con il Corinthians l'operazione per l'acquisto di André Luiz Santos Dias, meglio... Calciomercato Milan, per André il Presidente del Corinthians gioca al rialzo: ecco quanto vuole ora'Tuttosport' ha fatto il punto sulla trattativa che potrebbe portare André Luiz Santos Dias, centrocampista brasiliano classe 2006, dal Corinthians... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Milan, il problema delle correnti sul mercato. Poca sinergia e tante teste pensanti; Doppio sorriso per Spalletti | la scelta su Yildiz in vista di Juve-Bologna; Tare | Su Allegri non c’è nulla da discutere Prima raggiungere l’obiettivo. Milan, la verità su AndréIl Milan e André, un matrimonio destinato a non cominciare. Sembrava tutto fatto quando i rossoneri, incaricando un intermediario italiano, avevano concordato ogni parte del trasferimento con il ... calciomercato.com Rosso e imbarazzo: il Corinthians resta in dieci per un gesto proibitoEra già successo ad Allan durante la sfida contro il Fluminense: il curioso caso del Corinthians ed i gesti proibiti ... msn.com Tensione alle stelle nel classico tra Corinthians e Palmeiras Al 35’ #André, giovane talento classe 2006 del Corinthians e obiettivo del #Milan, si rende protagonista di un gesto ritenuto osceno dopo uno scontro di gioco Dopo il check al monitor, l’arbitro lo es - facebook.com facebook