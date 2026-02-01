Candelora 2026 le immagini e le Gif più belle da inviare gratis il 2 febbraio

Il 2 febbraio si svolge la Festa della Candelora, una ricorrenza molto sentita in Italia e in molte parti del mondo. In questa giornata, molte persone scattano foto e inviano Gif per celebrare l’evento, che ricorda l’episodio biblico della presentazione di Gesù al Tempio. Le immagini più belle sono già circolate sui social, pronte a essere condivise con amici e parenti per festeggiare questa tradizione.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.