Bulldog instancabile | sfida l’equilibrio con mele e bicchieri

Un bulldog francese, chiamato Cosmo, ha attirato l'attenzione online per aver mantenuto in equilibrio mele e bicchieri sul proprio corpo. Il video, reso popolare dall'uso del rinforzo positivo e di un giocattolo durante l'addestramento, è diventato virale sui social media. La scena mostra l'animale con un atteggiamento calmo e concentrato, mentre cerca di mantenere l’equilibrio con gli oggetti sulla schiena.

? Cosa sapere Il bulldog francese Cosmo mantiene in equilibrio mele e bicchieri sul proprio corpo.. L'addestramento tramite rinforzo positivo con un giocattolo ha reso virale il video @cosmoleoluna.. Un bulldog francese di nome Cosmo sta catturando l’attenzione globale grazie a una straordinaria capacità di equilibrio mostrata in un video caricato sul profilo @cosmoleoluna. L’animale, protagonista di una sequenza che sta diventando virale, dimostra una stabilità fisica fuori dal comune mantenendo in posizione diverse tipologie di oggetti sopra la parte posteriore del corpo. La clip mostra il cane in una postura specifica, con le zampe anteriori appoggiate al suolo e il sedere sollevato, pronta ad accogliere ogni nuovo elemento che gli viene posto addosso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bulldog instancabile: sfida l’equilibrio con mele e bicchieri Notizie correlate Nadia Battocletti instancabile: subito in gara da Campionessa del Mondo! Sfida su asfalto, duello con la primatista mondialeNadia Battocletti non si concede neanche il minimo riposo e tornerà in gara due settimane dopo aver trionfato sui 3000 metri ai Mondiali Indoor: dal... Addio alla “Signora Longari”: Michele Bravi saluta la sua bulldog francese con una dedica specialeMichele Bravi ha salutato la sua fedele compagna a quattro zampe con un post che ha commosso migliaia di fan.