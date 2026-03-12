Addio alla Signora Longari | Michele Bravi saluta la sua bulldog francese con una dedica speciale

Michele Bravi ha scritto un messaggio dedicato alla sua bulldog francese, chiamandola “Signora Longari”. In un post condiviso sui social, il cantante ha ringraziato la cagnolina per gli anni trascorsi insieme e per il sostegno che gli ha dato nel tempo. La dedica ha suscitato molte reazioni tra i fan, che hanno apprezzato il gesto di affetto.

Michele Bravi ha salutato la sua fedele compagna a quattro zampe con un post che ha commosso migliaia di fan. La Signora Longari, il bulldog francese dai grandi occhi dolci che lo accompagnava da anni, è stata una presenza costante nella vita del cantante umbro e nei suoi profili social. Con un messaggio semplice ma carico di emozione, Michele Bravi ha scritto: Quei dentini avranno sempre un posto nel mio cuore Ad accompagnare queste parole anche un cuoricino rosso e una faccina emozionata. Il post include un carosello di fotografie che raccontano momenti quotidiani condivisi: passeggiate, coccole sul divano, viaggi in auto e sessioni di relax sul letto. 🔗 Leggi su Cultweb.it

