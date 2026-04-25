Un problema tecnico riguarda il Google Nest Hub di seconda generazione, che in alcuni casi mostra un errore nell'orario delle sveglie. Il dispositivo confonde gli orari pomeridiani con quelli notturni durante le conferme, causando potenzialmente disguidi nella gestione degli orari di sveglia. La questione riguarda esclusivamente questa generazione e si manifesta attraverso un'anomalia nel funzionamento della voce del dispositivo.

? Cosa sapere Bug Google Nest Hub seconda generazione scambia orari pomeridiani con quelli notturni nelle conferme.. Google sviluppa una patch automatica per correggere l'errore di comunicazione dei dati vocali.. Un errore nel sistema vocale di Google Nest Hub di seconda generazione sta mandando in tilt la gestione delle sveglie, scambiando l’orario pomeridiano con quello notturno nonostante l’impostazione corretta. Il problema, che riguarda l’analisi dei dati in uscita, colpisce gli utenti che utilizzano comandi sia diretti che indiretti per programmare i propri allarmi. L’errore logico tra conferme verbali e impostazioni reali. Il malfunzionamento segnalato dagli utenti non compromette la precisione della sveglia stessa, ma distorce completamente la comunicazione dell’assistente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bug Google Nest Hub: la voce inganna e sbaglia l’orario delle sveglie

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