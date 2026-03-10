Google Home lancia Live Search | video in diretta dalle Nest Cam

Google ha annunciato il lancio di Live Search, una nuova funzione per i possessori di Nest Cam che consente di cercare e visualizzare video in diretta attraverso i flussi delle telecamere. La funzione utilizza l'intelligenza artificiale Gemini per permettere agli utenti di interagire con le immagini in tempo reale. La novità è disponibile per i dispositivi compatibili con il servizio.

Google ha introdotto una novità significativa per i possessori di Nest Cam: Live Search, una funzione che permette di interrogare i flussi video in tempo reale grazie a Gemini AI. Fino a oggi, gli utenti dovevano sfogliare manualmente le registrazioni per capire se il corriere avesse lasciato un pacco o se gli animali domestici avessero combinato qualche guaio. Con questa nuova funzione, la videosorveglianza diventa uno strumento attivo di analisi e supporto alla gestione domestica. Live Search sfrutta la barra di ricerca “Ask Home”, già familiare agli utenti dell’app Google Home. La differenza principale è che l’intelligenza artificiale non si limita più a consultare eventi passati, ma può osservare e interpretare il presente. 🔗 Leggi su Billipop.com

