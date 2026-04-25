Brambilla verso il Bra | Faremo delle rotazioni ma vogliamo il quinto posto

Il giocatore si avvicina alla partita contro il Bra, annunciando che ci saranno rotazioni nella formazione. Tuttavia, ha precisato che l'obiettivo rimane il quinto posto in classifica. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla strategia o sui cambiamenti previsti, ma l’intenzione di mantenere la posizione attuale è stata chiarita. La partita si avvicina e l’attenzione si concentra sulla compattezza della squadra e sulle scelte del tecnico.

Sorloth, il giocatore accostato alla Juve potrebbe arrivare in Serie A: questa big lo ha messo nel mirino. Gli aggiornamenti Alisson Juve, Bremer non ha dubbi: «E’ fortissimo, ma non ci ho parlato. Non tocca a me» Celik Juventus, il turco resta una possibilità per la Vecchia Signora: la posizione della Roma e cosa potrebbe accadere in futuro Juventus regina indiscussa del settore giovanile in Serie A: il progetto Next Gen funziona. Numeri e dettagli Nicolò Turco rivela: «La Juve è una seconda famiglia, ho il rimpianto di averla lasciata. Yildiz? All’inizio era timido ma poi.» Canzi in conferenza: «Noi facciamo la prestazione, il risultato lo manda il cielo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Brambilla verso il Bra: «Faremo delle rotazioni, ma vogliamo il quinto posto» Notizie correlate Italia verso il quinto posto in Champions: le conseguenze delle notti europeeIl ranking uefa determina quante squadre italiane parteciperanno alle grandi competizioni europee nelle stagioni a venire, valorizzando i risultati... Taylor Swift al primo posto (per il quarto anno) delle classifiche mondiali di vendite. Il pluripremiato Bad Bunny “solo” al quinto posto. Ecco la Top 10 completaÈ stata resa nota la classifica musicale mondiale 2025 della International Federation of the Phonographic Industry (Ifpi). Contenuti utili per approfondire Si parla di: RIVIVI - BRA-Ternana 1-2, la decide Leonardi; BRA-Ternana, le probabili formazioni. DIRETTA/ Sambenedettese Bra (risultato finale 1-0): Brambilla manca il pari! (Serie C, oggi 22 agosto 2025)Anche in questa stagione il campionato di Serie C sarà visibile per gli abbonati a Sky Sport, di conseguenza così si potrà seguire la diretta Sambenedettese Bra in tv, eventualmente anche con Sky Go o ... ilsussidiario.net