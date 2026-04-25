Il Watford ha condiviso sui social un video che mostra l'incontro tra il calciatore Edoardo Bove e un bambino di 10 anni appassionato della squadra. Il piccolo Nicolas, che ha recentemente scoperto di avere un problema cardiaco, ha incontrato il giocatore in un momento speciale. L'evento è stato pubblicato sui canali ufficiali del club, accompagnato da immagini dell'incontro tra i due.

Il Watford ha pubblicato sui suoi canali social un video dell'incontro tra Edoardo Bove e il piccolo Nicolas, un tifoso dei gialloneri che, ad appena 10 anni, ha scoperto di avere un problema cardiaco. Il centrocampista italiano gli ha raccontato la sua esperienza e, con grande sensibilità, ha dispensato consigli su come guardare al futuro. Guarda il video.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bove, che emozione: si confronta con Nicolas, il tifoso di 10 anni con un problema cardiaco

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