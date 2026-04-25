Borgomanero nasce il patto della comunità educante | un' alleanza per i giovani dai 10 ai 17 anni

L’istituto salesiano Don Bosco di Borgomanero ha ospitato la quinta edizione della "Fiera del giusto" e il quarto "Mercato della terra delle colline novaresi". La manifestazione, svoltasi sabato 18 aprile, è stata dedicata ai temi della sostenibilità e dell’impegno sociale, culminando nella firma.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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