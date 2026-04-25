Borgo Palazzo rubata l’auto del manager Distretto del commercio

A Bergamo, intorno all’una di notte di venerdì, una Toyota Rav4 appartenente a un manager del Distretto del commercio è stata sottratta in via Borgo Palazzo. La vittima si è trovata davanti a una sorpresa sgradita, scoprendo che il veicolo era stato rubato. La polizia sta indagando sull’accaduto, ma al momento non ci sono dettagli sulle modalità del furto o eventuali testimoni.

IL FURTO. Brutta sorpresa per Nicola Viscardi a Bergamo. La sua auto - una Toyota Rav4 - è stata rubata in via Borgo Palazzo, intorno all’1 di notte di venerdì. Brutta sorpresa per Nicola Viscardi, manager del Distretto urbano del commercio di Bergamo. La sua auto - una Toyota Rav4 - è stata rubata in via Borgo Palazzo, intorno all’1 di notte di venerdì. «Era parcheggiata in un’area ben illuminata e coperta dalle telecamere, fuori dal mio negozio (Ottica Skandia ndr) – spiega –. Ho scoperto il furto solo la mattina». Le immagini mostrano un soggetto incappucciato e vestito di scuro che in pochi attimi ha aperto l’auto. «Ho denunciato il furto alla Questura – conclude –.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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