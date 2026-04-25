Bologna-Roma oggi in TV dove vederla su DAZN o Sky e in streaming | orario e formazioni

Oggi alle 18 si gioca la partita tra Bologna e Roma allo stadio Dall'Ara. L'incontro sarà trasmesso in diretta su DAZN e disponibile anche in streaming. Le due squadre cercano punti per migliorare la posizione in classifica. La sfida si svolge in un contesto di attesa da parte dei tifosi e sarà possibile seguirla anche tramite le piattaforme online ufficiali.

Bologna e Roma si affrontano oggi alle 18 al Dall'Ara, con diretta TV e streaming su DAZN. Entrambe vogliono rilanciarsi in classifica. Tutto quello che c'è da sapere sulle formazioni.🔗 Leggi su Fanpage.it

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