Bologna-Roma oggi in Serie A | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Oggi, 25 aprile, si gioca la partita tra Bologna e Roma, valida per la 34ª giornata di Serie A. L’incontro è programmato per le 18 e sarà diretto dall’arbitro Marco Di Bello. La sfida si svolge allo stadio della squadra di casa, senza ulteriori dettagli sulle formazioni o sulle modalità di trasmissione televisiva.

I rossoblu cercano il riscatto dopo la sconfitta in trasferta contro la Juventus, alla Roma servono punti in ottica Europa Oggi, 25 aprile e sabato della 34esima giornata di Serie A, si affrontano Bologna e Roma. Inizio previsto alle 18, ad arbitrare sarà Marco Di Bello. Le due formazioni si affrontano dopo il derby di Europa League da cui i rossoblu sono usciti vincitori, per poi però essere eliminati dall’Aston Villa. La Roma arriva al match di questa sera dopo le ultime, turbolenti settimane culminate nel divorzio tra la società e il Senior Advisor Claudio Ranieri. Entrambe le squadre devono mettersi alle spalle un periodo no; i...🔗 Leggi su Lapresse.it

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