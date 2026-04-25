Bologna Fenucci chiarisce | Parole Italiano interpretate male Affare Rowe chiuso velocemente vorremmo continuare un percorso con lui

Prima della partita tra Bologna e Roma, il dirigente della squadra ha spiegato che alcune parole sul trasferimento di un giocatore sono state fraintese. Ha aggiunto che l’affare con il calciatore è stato concluso in tempi rapidi e che la società desidera proseguire il percorso con lui. Le dichiarazioni sono state rilasciate a DAZN e riguardano anche l’interpretazione delle comunicazioni ufficiali sulla trattativa.

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