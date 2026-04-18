Milano in piazza | i patrioti della Lega e i contro cortei antifascisti

A Milano, le strade si sono riempite di manifestanti provenienti da due fronti opposti: da un lato i sostenitori della Lega, dall’altro i gruppi antifascisti che hanno organizzato un contro corteo. Le tensioni tra le due parti sono state evidenti durante la giornata, con raduni che hanno richiamato un’attenzione mediatica significativa. La situazione si è sviluppata nel centro cittadino, coinvolgendo diverse zone della città.

Le strade diMilanosono tornate ad animarsi con unadoppia mobilitazione politica, riflettendovisioni profondamente divergentisul futuro dell’Europa e dell’Italia.Due cortei contrappostihanno attraversato la città, evidenziando lapolarizzazioneormai radicata nelcontesto politico locale e nazionale. Da una parte, laLegaha organizzato un raduno che ha visto circaduemila personepartireda Porta Veneziae raggiungerePiazza Duomo, cuore dell’evento intitolato ai cosiddetti “Patrioti europei”, dal titolo “Senza paura – In Europa padroni a casa nostra“. Dall’altra parte della città, quasi nello stesso momento, si è svolta unacontromanifestazioneorganizzata daassociazioni,gruppi di sinistraecentri sociali.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Milano in piazza: i patrioti della Lega e i contro cortei antifascisti Notizie correlate Leggi anche: A Milano cortei contro i Patrioti. Lega in piazza: “Vogliamo Salvini al ministero dell’Interno” Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Milano, in piazza i sovranisti e i cortei di protesta dei centri sociali - diretta; Capodanno 2026 in Piazza Duomo a Milano: niente concerto, albero olimpico e cosa fare in città; La Lega torna in piazza a Milano contro l’Ue per tentare il rilancio; Le immagini dall’alto della manifestazione dei Patrioti europei a Milano. Piazza Duomo è mezza vuota. Manifestazioni a Milano, in piazza Duomo i Patrioti. Tensioni tra centri sociali e poliziaLa città divisa tra il raduno dei sovranisti promosso dalla Lega di Salvini e i cortei nati in protesta. Le forze dell’ordine usano gli idranti per bloccare gli antagonisti ... editorialedomani.it Lega in piazza Duomo: diretta video Milano oggi | Salvini: pace, no remigration. Minacce dai centri socialiLega in piazza Duomo a Milano: diretta video streaming oggi 18 aprile 2026. Salvini coi Patrioti UE per la pace e contro le regole assurde UE ... ilsussidiario.net La Milano Migrante è un fiume in piena! Accerchiamo la Lega, riprendiamoci la città! facebook #Milano, Remigration Summit in Piazza Duomo: "Padroni a casa nostra" x.com