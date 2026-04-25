A Roma, la squadra Monforte Campobasso si prepara a partecipare al Trofeo Marchetti, un evento che coinvolge alcuni dei migliori atleti della regione. La competizione si svolgerà nelle prossime settimane e vedrà la presenza di diverse società sportive provenienti da varie zone. La delegazione molisana è stata ufficialmente iscritta alla gara, che si terrà in diverse discipline.

? Cosa sapere La delegazione Monforte Campobasso sfida i migliori atleti al Trofeo Marchetti di Roma.. L'evento al Torrino coinvolge Mariella Procaccini come arbitro e guida tecnica della squadra.. Samuele Tullo e le gemelle Arianna e Camilla Altieri scendono in campo a Roma questo sabato 25 aprile per il 5° Trofeo Giulio Marchetti, sfida nazionale di Boccia Paralimpica che vede la delegazione della Bocciofila Monforte Campobasso protagonista al Centro Tecnico Federale del Torrino. L’appuntamento agonistico, organizzato dall’ASD Pianeta Boccia Roma, si estende su due giornate, sabato 25 e domenica 26 aprile 2026. Il torneo rappresenta un punto di riferimento nel sportivo paralimpico, portando sul campo i migliori interpreti della disciplina a livello nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Boccia a Roma: la sfida della Monforte Campobasso al Trofeo Marchetti

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