Biella nuova diagnostica PET CT | 300.000€ per l’ospedale

Un investimento di 300.000 euro è stato destinato dall’istituto bancario locale all’ospedale di Biella per l’acquisto di una nuova apparecchiatura diagnostica PETCT. Questa tecnologia, utilizzata per esami di imaging medico, sarà installata presso la struttura sanitaria per migliorare le procedure diagnostiche. La somma comprende i fondi necessari per l’acquisto e l’installazione dell’apparecchiatura, che sarà operativa nelle prossime settimane.

? Cosa sapere Banca d'Asti stanzia 300.000 euro per la nuova diagnostica PETCT all'Ospedale di Biella.. L'investimento ridurrà gli spostamenti per 800 pazienti oncologici, neurologici e cardiologici del territorio.. La Banca d’Asti ha stanziato 300.000 euro per l’Ospedale di Biella, finanziando un progetto strategico che porterà la diagnostica PETCT avanzata direttamente nel cuore del territorio biellese. L’annuncio è arrivato durante una conferenza stampa congiunta intitolata Un nuovo orizzonte di sviluppo per la sanità biellese, dove le parti hanno presentato un piano volto a coinvolgere attivamente il territorio a supporto della struttura ospedaliera locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Biella, nuova diagnostica PET/CT: 300.000€ per l’ospedale Notizie correlate All'ospedale "Papa Giovanni XXIII" la nuova frontiera della diagnostica: arrivano intelligenza artificiale e automazione totalePresentate al vicino nosocomio di Bergamo due nuove tecnologie d'eccellenza per l'oncologia e le analisi cliniche. Risarcimento di circa 300.000 euro per morte da infezione ospedaliera: condannati Ospedale Don Gnocchi e ASL AvellinoGli avvocati dello Studio Associato Maior: “Accertata la responsabilità delle strutture sanitarie per l’infezione nosocomiale che ha causato il... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Banca di Asti con una donazione di 300 mila euro all’Ospedale di Biella dà l’avvio al progetto di raccolta fondi per l’acquisizione della PET; Biella, svolta nella sanità con la Pet in ospedale: meno viaggi per 800 pazienti l’anno; Donazione di 300 mila euro della Banca d’Asti all’Ospedale di Biella. Donazione di 300 mila euro della Banca d’Asti all’Ospedale di BiellaDonazione di 300 mila euro della Banca d'Asti all’Ospedale di Biella. Segna l’avvio al progetto di raccolta fondi per PET ... laprovinciadibiella.it Nuova PET al San Salvatore dell’Aquila: investimento da 7,4 milioni per la diagnostica avanzataInaugurata la nuova PET: tecnologia avanzata, fondi PNRR e gamma camere per potenziare la diagnostica e la presa in carico dei pazienti ... abruzzonews.eu La studentessa di 15 anni di Biella ferita gravemente nel rogo del 31 dicembre a Crans-Montana, è fuori pericolo facebook Crans-Montana, Elsa dimessa dopo 58 giorni dalla terapia intensiva: chi è la 15enne di Biella x.com