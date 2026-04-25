? Cosa sapere Cesare Berlingeri presenta il volume Storie e pieghe di luce domenica 26 aprile a Taurianova.. L'evento chiude l'ottava edizione della rassegna Taurianova Legge presso la Chiesa degli Artisti.. Domenica 26 aprile alle ore 18.00, la Chiesa degli Artisti a Santa Lucia ospiterà il gran finale di Taurianova Legge con la presentazione del volume Storie e pieghe di luce, opera di Cesare Berlingeri. L’ottava edizione della rassegna dedicata ai libri e alla lettura volge al termine con un appuntamento che unisce il mondo delle lettere a quello della ricerca estetica. Il protagonista della serata è l’artista che abita e lavora proprio a Taurianova, celebre per la sua capacità di manipolare la materia pittorica attraverso la tecnica della tela piegata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Berlingeri a Taurianova: l’arte della tela piegata chiude il ciclo

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