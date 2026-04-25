Beautiful streaming replica puntata 25 aprile 2026 | Video Mediaset

Oggi, sabato 25 aprile 2026, è prevista la trasmissione di due episodi della soap americana Beautiful. I fan possono seguire le repliche degli episodi inediti trasmessi da Canale 5 attraverso i Video Mediaset disponibili in streaming. La programmazione permette di rivedere le puntate in modo facile e veloce, offrendo la possibilità di seguire le vicende dei protagonisti anche in differita rispetto alla messa in onda originale.

Doppio appuntamento oggi – sabato 25 aprile – con la soap americana Beautiful. Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi inediti trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. Tom e Hollis sono morti entrambi per overdose della stessa sostanza stupefacente e con identico livello di tossicità. La scoperta sconvolge Steffy, Finn e Li. Steffy e Finn rientrano dopo aver lasciato i bambini dal nonno e cercano di rilassarsi con un bicchiere di vino visto che la giornata è stata molto pesante.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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