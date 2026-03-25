Beautiful streaming replica puntata 25 marzo 2026 | Video Mediaset

Oggi, mercoledì 25 marzo 2026, è andata in onda una nuova puntata della soap americana

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 25 marzo – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Ridge propone a Brooke di diventare co-AD della Forrester, ma Steffy si oppone. Intanto, Bill e Katie affrontano tensioni per la nuova famiglia di Bill. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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