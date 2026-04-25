Il rappresentante delle istituzioni ha dichiarato che non ci sono mai state presenze della Digos durante le operazioni di sicurezza legate alla squadra di calcio locale. Ha precisato che non ci sono state tensioni o interventi delle forze dell’ordine in queste occasioni. La questione della presenza delle forze di sicurezza in occasione di eventi sportivi era stata al centro di alcune polemiche recenti.

Sulla gestione della sicurezza legata alla Sambenedettese intervengono Massimiliano D’Eramo, segretario provinciale del Sap, e il consigliere regionale Andrea Cardilli, che contestano le parole del presidente del circolo Nord del Pd Alessandro Marini e ribadiscono l’assetto delle competenze tra Questura di Ascoli e Commissariato di San Benedetto. D’Eramo chiarisce il quadro organizzativo, sottolineando che non vi sarebbe alcun trasferimento di funzioni. "È necessario chiarire, infatti, che la Digos a San Benedetto non è mai esistita. Nei Commissariati operano unità che collaborano con la Digos, ma non gestiscono direttamente le Squadre Tifoserie, che sono presenti esclusivamente presso le Questure".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Basta polemiche, la Digos qui non c’è mai stata"

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