Sabato 25 aprile, il Barcellona affronta il Getafe in una partita valida per la classifica di Liga. I catalani sono a quota 79 punti e cercano di ottenere una vittoria per avvicinarsi al primo posto. Il Getafe, ottavo in classifica, si prepara a sfidare la squadra di Xavi, che punta a consolidare la propria posizione in classifica. La gara si svolge in un momento decisivo per entrambe le squadre.

? Cosa sapere Barcellona e Getafe si affrontano sabato 25 aprile per la classifica di Liga.. I catalani con 79 punti puntano al primato contro l'ottava squadra di Bordalás.. Il Getafe sfida il Barcellona questo sabato 25 aprile 2026 in una sfida che vede i catalani puntare sulla vetta della classifica con 79 punti accumulati finora. La squadra di José Bordalás, attualmente ottava in classifica grazie a un totale di 41 punti, arriva al confronto dopo il successo per 0-1 ottenuto contro la Real Sociedad il 22 aprile scorso. Il blocco di Madrid si presenterà sul campo con la formazione composta da David Soria, Kiko Femenía, Sebastián Boselli, Dakonam Djené, Juan Iglesias, Abdel Abqar, Luis Milla, Mario Martín, Mauro Arambarri, Martin Satriano e Luis Vázquez.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Barcellona sfida il muro del Getafe: lotta per il primato in Liga

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