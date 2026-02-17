Liga il Barcellona cade a Girona e perde il primato | esplode la rabbia blaugrana

Il Barcellona ha perso contro il Girona, causando la perdita del primo posto in classifica. La sconfitta, arrivata tra le mura del loro avversario, ha scatenato la rabbia tra i tifosi blaugrana. Nella partita, il Girona ha segnato il gol decisivo al 78° minuto, sorprendendo la squadra catalana.

La Liga cambia padrone al termine di un ventiquattresimo turno che segna, forse, il primo vero punto di rottura della stagione spagnola. Il Real Madrid si riprende lo scettro di capolista in solitaria, approfittando del fragoroso passaggio a vuoto del Barcellona, uscito sconfitto per 2-1 dal catino del Girona. Una serata storta per i blaugrana, passati dal possibile dominio al baratro in una manciata di minuti, e terminata in un clima di tensione elettrica che promette di trascinarsi a lungo nelle aule della giustizia sportiva e sui tavoli del dibattito mediatico.