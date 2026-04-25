Il 25 aprile 2026, la conduttrice ha annunciato di aver avviato azioni legali contro le fake news riguardanti la sua attività lavorativa. In una comunicazione, ha precisato di essere impegnata con la produzione di una serie televisiva e di aver collaborato con una casa di produzione cinematografica, smentendo così le voci di inattività. La donna ha inoltre sottolineato i propri impegni con vari progetti televisivi e cinematografici.

? Cosa sapere Barbara D'Urso avvia azioni legali il 25 aprile 2026 contro le fake news lavorative.. La conduttrice cita impegni con Titanus e serie come Orgoglio per smentire l'inattività.. Barbara D’Urso ha scelto la via legale e il confronto diretto sui social media questo 25 aprile 2026, smentendo categoricamente le ricostruzioni sulla sua presunta assenza lavorativa prima del ritorno televisivo. La vicenda si è riaperta bruscamente dopo che la conduttrice aveva lasciato gli studi nel 2023 con un comunicato che lasciava intendere un accordo tra le parti. La tensione è salita quando è emersa una narrazione secondo cui le sarebbe stata proposta la conduzione del Grande Fratello proprio per interrompere un lungo periodo di inattività.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Barbara D’Urso sfida le fake news: denuncia legale e verità storica

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