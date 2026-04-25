Barbagallo Pd | Sportelli psicologici e educazione sessuo-affettiva per fermare il bullismo

Un rappresentante del Partito Democratico ha commentato una recente vicenda riguardante una quattordicenne di Catania, sottolineando che si tratta di un episodio che riflette un problema più ampio nelle scuole. Ha evidenziato la necessità di interventi come sportelli psicologici e programmi di educazione sessuo-affettiva per contrastare il fenomeno del bullismo, che coinvolge molti studenti e non può essere trascurato.

“La vicenda di Claudia, quattordici anni, di Catania, non è un fatto isolato. È il segno di un disagio profondo che attraversa le nostre scuole e che non può più essere ignorato”. Con queste parole il segretario del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, ha rotto il silenzio e annunciato un’interrogazione parlamentare sul disagio giovanile, il bullismo. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate A Firenze studenti in piazza per chiedere l'educazione sessuo-affettivaFirenze, 9 marzo 2026 – Centinaia di giovani si sono riuniti stamattina in piazza Santissima Annunziata a Firenze per lo sciopero globale... Dawson's Creek è stata la nostra educazione sessuo-affettivaEra l'inizio del 2000 quando su Italia 1, alle 21 di un giovedì, andò in onda la prima puntata di Dawson's Creek.